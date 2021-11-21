سكرتير عام مساعد قنا يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع المكتبة الإقليمية

قنا صابر سعيد

أجرى محمد صلاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمبنى المكتبة الإقليمية بميدان الدولفين بوسط مدينة قنا، رافقه أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولى الشركة المنفذة، وذلك للاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، وتذليل اية عقبات تعترض سير عمل المشروع .

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المكتبة مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبنى الرئيسى للمكتبة يقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، ويتكون من " بدروم ، دور أرضي، 4 طوابق علوى " ، وسوف تضم " مكتبة طفل ، مكتبة للكبار ، قاعة اجتماعات، كافتيريا، قاعة سينما، قاعة تدريب للغات، قاعة حاسب آلى "، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بمبنى المكتبة وجارى العمل فى التشطيبات النهائية والسور الخارجى.

وأضاف لسكرتير العام المساعد، أن المكتبة سوف تثرى الحركة الثقافية بقنا، وستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابى من خلال رفع الوعى الثقافى لديهم، حيث ستضم مكتبة رقمية ونادى لتكنولوجيا المعلومات وبرامج تدريبية للكوادر الفنية، فضلا عن دورها فى تقديم المواد العلمية للباحثين فى مختلف المجالات.