سقوط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو و150 جرام، و200 جرام حشيش و30 جرام أفيون، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.