سقوط عاطل حاول النصب على المواطنين بحوالات بريدية وهمية فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث البريد بأسوان اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل انتحل صفة موظف حكومي للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة أسوان.

وكان المقدم محمد مجدي الغرباوي رئيس مباحث البريد بأسوان، تلقى عدة بلاغات من المواطنين، تتضمن قيام عاطل يدعى "ح. ف" بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة جرى إرسالها عن طريق حوالة بريدية، بعد أن أوهمهم أنه موظف حكومي وفي سلطة توظيفهم.



جرى إعداد كمين من قبل رجال مباحث البريد والقبض على العاطل أثناء استلامه حوالة بريدية من أحد ضحايا بأحد مكاتب البريد بمدينة أسوان، والتحفظ على المتهم وتحرر المحضر رقم 6667 إداري قسم أول أسوان، وإخطار النيابة للتحقيق.