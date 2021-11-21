رجال الشرطة يواصلون جهودهم لمواجهة ظروف الطقس السيئ.. صور

كتب: محمود عبد الراضى

واصل رجال الشرطة تسطير ملاحم إنسانية لليوم الثاني على التوالي في الشوارع، من خلال إزالة مياه الأمطار وتسيير حركة الطرق ومنع التكدسات المرورية، ومساعدة المواطنين في الوصول لعملهم ومنازلهم.

وسطر رجال الشرطة ملاحم إنسانية أسفل الأمطار أمس السبت، من خلال مساعدة المواطنين فى الوصول لمنازلهم، حيث بذل رجال المرور جهودًا مضنية فى مساعدة المواطنين أثناء هطول الأمطار، والحرص على تقديم الدعم لهم، حتى وصولهم بسلام وأمان لمنازلهم، لا سيما كبار السن وأصحاب الهمم، والعمل على شفط تراكمات المياه بمساعدة الدفاع المدنى حتى لا تتأثر حركة الطرق ولا يتعطل المواطنين.

ويقف رجال المرور أسفل الأمطار والأجواء الطقسية السيئة فى الشوارع، لا يبالون ببرودة الجو، مؤمنين برسالتهم النبيلة فى حفظ الأمن وسلامة المواطنين.

ويسابق رجال المرور الزمان للتعامل مع المياه الغزيرة المتساقطة بفعل الأمطار، فى مشاهد حضارية وراقية، تنم على وطنية جهاز الشرطة المصرى، وظهورهم فى وقت الأزمات والاحترافية فى التعامل معها.

ولقيت هذه المشاهد الإنسانية استحسان المواطنين الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة الذين يعملون برجولة أسفل مياه الأمطار الغزيرة.

وبالرغم من الأمطار الغزيرة المتساقطة فى الشوارع، والتزام كثير من المواطنين بمنازلهم بسبب سوء الأحوال الطقسية، إلا أن رجال الشرطة يتواجدون فى الشوارع لأداء رسالتهم النبيلة، فى تسيير حركة الطرق.