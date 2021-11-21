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رئيس لجنة مكافحة كورونا يطالب بالابتعاد عن التجمعات: يوجد ثبات فى أعداد الإصابات

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:43 م
رئيس لجنة مكافحة كورونا يطالب بالابتعاد عن التجمعات: يوجد ثبات فى أعداد الإصابات الدكتور حسام حسنى
كتب أيمن رمضان

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حذر الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الزيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، نظراً للتقلبات الجوية الموجودة الآن والتي تؤدى إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة أعداد الإصابة، مناشداً المواطنين الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التواجد فى أماكن جيدة للتهوية، بالإضافة إلى الالتزام  بالإجراءات الاحترازية، والحرص على تلقى اللقاحات.
 
وأضاف "حسنى "، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك ثباتا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وذلك شيء جيد كونه يعقبه انخفاض، ولكن الخوف من موجة التقلبات الجوية التي نمر بها الآن وتهاون البعض في الإجراءات الاحترازية قد يؤدى إلى زيادة الاعداد.
 
وأشار "حسنى"، إلى أن فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، هي مرحلة انتشار الفيروسات ويزداد فيها أعداد الإصابات بالفيروسات، وعلى المواطنين اتباع كافة إجراءات الحيطة والحذر لحين تجاوز الجائحة التي كبدت العالم الكثير من الخسائرالبشرية.
 
وأشار "حسنى"، إلى أنه لا يوجد خط فاصل بين الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا، مناشداً الجميع بالحصول على مصل الأنفلونزا ولقاح كورونا، من أجل حماية أنفسهم والمجتمع، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التوتر النفسى ، وتغيرات الجو الحاد، والتدخين، وضرورة الحصول على التغذية السليمة من أجل توفير أكبر قدر للحماية.
 
وأكد "حسنى"، أن اللجنة سوف تعلن موقفها من حصول المرضعات والحوامل على لقاح كورونا في غضون أسبوعين، وتابع:"سيصدر قرار اللجنة خلال أسبوعين أما بالموافقة أو التأجيل لحين استكمال الدراسات".
 
وفى سياق آخر قال "حسنى"، إن العلاج المبكر لفيروس كورونا لايترك آثار سلبية على المريض بعدالتعافى، وتابع:"كل الأعراض الشديدة التي تركت أثر سلبى على الإنسان بسبب تأخر المريض الذهب للمستشفى والحصول على الدواء".
 
 

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