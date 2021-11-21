الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن المضادات الحيوية واستخدامها لعلاج كورونا

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية يوم غد الإثنين الموافق 22 نوفمبر الجارى، مؤتمرًا صحفيًا عبر الفيديو، حول الجوانب المحيطة باستخدام المضادات الحيوية في علاج كورونا، والوضع الحالي، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمضادات الحيوية، والذى يصادف الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام.



احتفظ بالمضادات الحيوية تعمل فى المسار الصحيح

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن هذا العام يرفع شعار "انشر الوعي وساهِم في وقف مقاومة الميكروبات للأدوية "..

من جانبه كشف الدكتور رشيد بوجيدور، الممثل الإقليمي لشمال إفريقيا، بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان، لا تزال مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) تشكل تهديدًا للصحة العامة يثير قلقًا كبيرًا لجميع الناس في جميع أنحاء العالم وأفريقيا، مؤكدا إنه لا تزال جائحة كورونا منتشرا في عامه الثاني، ومع ذلك، يجب أن تكون هناك العديد من الدروس، تعلمت أهمية أن تكون استباقيًا، وأن تركز على الوقاية والاستعداد، والأهم من ذلك اعتماد نهج "الصحة الواحدة" لإدارة وتنفيذ مقاومة مضادات الميكروبات، بحيث يشمل جميع القطاعات ذات الصلة والتخصصات.



امنع مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية حتى تعمل مع اصحاب المناعة الضعيفة

وأضاف، إنه من أجل الإدارة الناجحة لمقاومة مضادات الميكروبات، من الضروري تعزيز الإجراءات المستدامة لتشمل كلاهما بشكل صحيح الترتيبات المؤسسية التي يتم تلبيتها مع طلب مجتمعي قوي، من كل من القطاعين العام والخاص، على حد سواء، مشيرا إلى إنه لقد تم اتخاذ العديد من الخطوات الأولى الواعدة على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، لقد تم الاعتراف بتبني نهج "الصحة الواحدة" في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات عالميًا بعد اعتماد خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، هذا هو التركيز الذي تضعه المنظمة العالمية لصحة الحيوان" OIE "لضمان وقف المقاومة وخلق الوعى.

وأضاف، يصادف أسبوع التوعية بمخاطر المضادات الحيوية WAAW أيضًا مرور عام واحد منذ تشكيل شراكة فريدة من 6 منظمات إقليمية في المضي قدمًا في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في إفريقيا، بمشاركة الشركاء الثلاثي وهم: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ، ومنظمة الصحة العالمية"WHO"، بالإضافة الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمكتب الأفريقي المشترك للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR)

الهدف من حملة هذا العام للمنطقة هو الترويج لنهج صحة واحدة One Health الذي يضمن شمولية الحكومات والقطاع الخاص والباحثين لتحفيز العمل بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ودعم التنفيذ من برامج العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات بينما ننتقل إلى أسلوب حياة ما بعد الجائحة، هذه أولوية المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE ، والشركاء.

علاوة على ذلك، فإن الأهداف التي نتخيلها هي:

1. الدعوة إلى تعاون قوي بين المنظمات العامة والخاصة والبحثية من أجل مقاومة مضادات الميكروبات بشكل مستدام

2. تعزيز تبادل نتائج البحوث لتنوير السياسات

3. الاعتراف بالخبرات المتنوعة للتعاون متعدد القطاعات والاستفادة منها في التعجيل بتنفيذ خطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات.