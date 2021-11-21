رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع سفير مالطا تطورات الأوضاع السياسية

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا، "تشارلز صليبا"، الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية المالطية، "جورج فيلا"، للمجلس الرئاسي والشعب الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي الليبى في بيان له – نقلته وكالة الأنباء الليبية – أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

وأكد المنفى، التزام المجلس الرئاسي أمام الشعب الليبي والعالم، إجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده، لضمان استقرار ليبيا، خاصة بعد نجاح المجلس الرئاسي في الايفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية، موضحاً أن العلاقات الليبية المالطية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره أكد السفير المالطي على عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين.