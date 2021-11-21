دعوات للتهدئة بإقليم جوادلوب فى فرنسا بعد اندلاع أعمال عنف ضد قيود "كورونا"

أ.ش.أ

دعا رئيس إقليم جوادلوب بفرنسا "آري شالوس" سكان الإقليم إلى التهدئة؛ وذلك بعد اندلاع أعمال عنف تخللت الاحتجاجات على القيود المفروضة من الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "شالوس" حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إنه يجب التحلي بالهدوء وتجنب إشعال الأوضاع في الإقليم.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 31 شخصا على خلفية أعمال شغب وإطلاق نار على دورية شرطة في منطقة "جوزيه" وعلى رجال الدرك في منطقة "بوانت آ بيتر".

وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت حظر التجول في جوادلوب، في منطقة المحيط الهادئ، على خلفية موجة عنف تشهدها المنطقة تتخللها احتجاجات على قيود كورونا منعت السكان حتى 23 نوفمبر الجاري من الخروج من منازلهم اعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة صباحا، إضافة إلى قرار باريس إرسال 200 شرطي إلى المنطقة لتعزيز أجهزة الأمن المحلية.