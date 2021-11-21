دبلوماسى فيتنامى: علاقاتنا مع اليابان تزدهر رغم وباء كورونا

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أكد السفير الفيتنامي لدى اليابان فو هونج نام، أن الشراكة الاستراتيجية الواسعة بين فيتنام واليابان تتطور بشكل أقوى وعملي أكثر من أي وقت مضى، حتى مع وجود جائحة كورونا.



وأوضح نام - في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفيتنامية قبيل الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء فام مينه تشينه إلى اليابان في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر، بدعوة من نظيره الياباني كيشيدا فوميو - إن فيتنام لا تزال وجهة جديرة بالثقة للمستثمرين اليابانيين، ففي وسط الطلب على إمدادات مستقرة، قررت مئات الشركات اليابانية فتح أو توسيع مصانع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.



ولفت إلى أن المستثمرين اليابانيين ضخوا أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي في فيتنام في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.



وعلى الرغم من الآثار السلبية للوباء المستمر، بلغت التجارة بين فيتنام واليابان 34.3 مليار دولار في هذه الفترة، بزيادة 6.4 في المائة على أساس سنوي.



وكانت اليابان حتى الآن أكبر مزود للمساعدة الإنمائية الرسمية لفيتنام، مع التركيز على مجالات مثل تشييد البنية التحتية، والنقل ، والطاقة ، والرعاية الصحية ، والحد من الفقر في المناطق الجبلية.



وعرضت اليابان ما يقرب من 4.1 مليون جرعة من لقاح كورونا لفيتنام ، إلى جانب أكثر من 4 مليارات ين ياباني (35.09 مليون دولار أمريكي) لمساعدة الأخيرة على تحسين قدرة النظام الطبي.



وفي الزيارة المقبلة، سينضم رئيس الوزراء تشينه إلى المحادثات مع نظيره الياباني كيشيدا ويلتقي بمسؤولين يابانيين رفيعي المستوى.



ومن المقرر أن يناقش رئيسا الوزراء توجهات العلاقات بين البلدين في فترة ما بعد الجائحة، كما سيتبادلا وجهات النظر حول السياسات الجديدة التي تسهل إعادة فتح الحدود والحفاظ على الصادرات والواردات ودعم الاستثمار.



وبالإضافة إلى ذلك، سينضم رئيس حكومة فيتنام إلى جلسات العمل مع قادة المنظمات الاقتصادية اليابانية الرئيسية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية، واتحاد الأعمال الياباني والتكتلات في اليابان.



ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في منتدى الأعمال الفيتنامي - الياباني في طوكيو، كما سيلتقي مع الجالية الفيتنامية في اليابان لتأكيد السياسة المتسقة للحزب والدولة بشأن تعزيز التضامن الوطني الكبير ودعم قوة الأمة بأسرها.



وأعرب الدبلوماسي الفيتنامي عن اعتقاده بأن زيارة رئيس الوزراء لليابان ستكون ناجحة، وستخلق زخمًا للعلاقات الفيتنامية اليابانية وتصبح علامة مميزة في العلاقات الثنائية.