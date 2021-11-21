خسائر أسبوعية لأسعار النفط.. 4% لبرنت و5.4% لخام غرب تكساس الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي،بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ 4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.4%.

وسجلت أسعار النفط 78.89 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وذلك عن التسوية الجمعة كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر 76.10 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار بنحو 3%، وذلك نتيجة الزيادة الجديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تهدد وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وقالت وكالة كيودو اليابانية، إن حكومة البلاد تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار، وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكان تحالف أوبك+ قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل