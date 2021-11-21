حريق يلتهم 28 سيارة بوحدة التحفظ بالإسكندرية.. والنيابة تبدأ التحقيقات

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية ، سرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة ورفع آثار حريق اندلع بوحدة الإيداع والتحفظ التابعة لمحافظة الاسكندرية بمنطقة الكيلو 26 غرب المدينة، ما أسفر عن احتراق وتفحم 28 سيارة دون إصابات، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بنشوب حريق بوحدة الإيداع والتحفظ بالكيلو 26 دائرة القسم .

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف الى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص ، تبين أن "الوحدة" محل البلاغ مخصصة للتحفظ على السيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة التابعة للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات ونشوب حريق هائل.

تمت السيطرة على النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها وأسفر الحريق عن احتراق وتفحم 28 سيارة من السيارات المتحفظ عليها.

وأشارت التحريات المبدئية الى ان سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.