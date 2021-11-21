حبس قاتل الطفلة شهد عقب العثور على جثتها بجوار محول كهرباء فى المنوفية

وتمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وإلقاء القبض على القاتل، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية،كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقاء القبض على القاتل ،حيث ، أن المتهم يبلغ من العمر 38 سنة، واستدرج الطالبة إلي منزله في القرية لمحاولة الاعتداء جنسيا عليها، ولكنها رفضت فقام بخنقها والتخلص منها خوفا من أن تفضح ما قام به، مؤكدا أن المتهم كان صديق والدها المتوفي وطلب منها الذهاب إلي منزله لتقديم المساعدة المالية لها ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواءسالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من عثور أهالى قرية ساقية المنقدى على جثة طالبة مقتوله وذلك عقب إختفائها منذ أمس تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى الوقت نفسة صرحت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية،دفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى .