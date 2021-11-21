حبس ثلاثة متهمين 3 سنوات فى واقعة إلقاء لقاحات كورونا بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنح بنى مزار شمال محافظة المنيا، بالسجن 3 سنوات ل3 متهمين فى واقعة العثور على لقاحات كورونا فى إحدى قرى مركز بنى مزار التابعة لمحافظة المنيا حيث قضت المحكمة بالسجن على صيدلى بالإدارة الصحية فى المنيا وأمين مخزن الأدوية، وسائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة بتهمة الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام وكذلك وتورطهم فى واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بنى مزار، شمال المنيا، أوائل أكتوبر الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على لقاح كورونا ملقى فى ترعة بالقرية وقام فريق من النيابة الإدارية بمعاينة موقع وجود اللقاحات، وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح "سينوفارم" المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألفا و214 عبوة مخصصة لـ 26 ألفًا 428 جرعة للمواطنين.

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التى ضمت فى عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحى بالإدارة الصحية ببنى مزار، على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.