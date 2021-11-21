تمديد تعليق الدراسة بمحافظة مطروح غدا الاثنين حتى رفع تجمعات مياه الأمطار

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مد تعطيل الدراسة غدا الأثنين، بجميع مدارس المحافظة، مع استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والأماكن التى تأثرت، من السيول وسقوط الأمطار، وتسهيل حركة وانتقال المواطنين.

وتسود حالة من البهجة والفرح بين أهالى مطروح، مع سقوط الأمطار، منذ يوم مساء الجمعة الماضى، والتى روت الزراعات فى الوديان المختلفة، ويتمنون استمرارها لتملأ السدود، والخزانات والآبار المنتشرة فى الصحراء، والتى بدأت تدخلها المياه.

وتشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، منذ يومين، هطولا للأمطار، وبدأت المياه تأخذ مجراها للآبار وخزانات حصاد مياه الأمطار، واحتجزت بعض السدود فى الوديان كميات منها، لاستخدامها فى زراعة التين والزيتون والعنب والمحاصيل البعلية، والقمح والشعير.

على جانب آخر تعمل أجهزة المحافظة، فى احتواء آثار الأمطار الخفيفة والمتوسطة، التى تساقطت بشكل متقطع، من خلال مواصلة أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع وطرق المدن المختلفة، ليلا ونهارًا، بقيام مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلي.