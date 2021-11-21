تليفزيون السودان: توقيع الاتفاق السياسى بالقصر الرئاسى فى الخرطوم بعد قليل

كتب محمد عبد العظيم

أكد التليفزيون السودانى، أنه من المقرر بعد قليل توقيع الاتفاق السياسى بالقصر الرئاسى فى الخرطوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز"، وفيما وصل عبد الله حمدوك منذ قليل إلى القصر الرئاسى.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أكد أنه سيتم إطلاق سراح أى معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى بالعلاقات التاريخية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وجدد حرصه على تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم مولى في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية والوفد المرافق لها، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير علي الصادق والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، أكد تمسكهم بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاََ لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو من العام 2023م.