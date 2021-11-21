"تعليم شمال سيناء" توجه 6 نصائح لطلاب أولى ثانوى بشأن التعامل مع التابلت

شمال سيناء ـ محمد حسين

وجه مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، 6 نصائح لطلبة الصف الأول الثانوى للتعامل مع التابلت المدرسى الذى تسلموه.

تضمنت النصائح أنه بعد تسلم جهاز التابلت، الحرص على ربط التابلت بصفة مستمرة على الواى فاى المنزلى إن أمكن لأنه يوجد تحديثات برامج وتحديثات policy، وتحديثات للنوكس مانج تتعدى 2 جيجا بايت، والتأكيد على إصدار النوكس مانج أن يكون 11 ، 21 من الدخول على النوكس مانج الموجود به اسم المحافظة والدفعة، والضغط على الثلاث شرط أعلى اليسار سوف تظهر قائمة منسدلة نختار منها about سوف نجد رقم إصدار النوكس.

وعدم عمل أى باسورد على التابلت بأى شكل من الأشكال، لأنه بعد التحديثات المذكورة يتم غلق أى اختيارات تقوم بالغائها او تغييرها، مما يؤدى لحدوث مشكله فى حالة نسيانها، وحلها يكون بمركز الخدمة بالإسماعيلية مما سوف يشكل عبىء على الجميع .

والمحافظة دائما على اعدادات التابلت كما هى داخل منظومة التربية والتعليم، بتواجد النوكس مانج واسم المحافظة وسنة الدفعة، وعند التلاعب أو التهكير والخروج من المنظومه تقع المسؤولية على الطالب، لأنه يقع تحت بند سوء الاستخدام، ويتم الاصلاح بمركز الخدمه بالاسماعيليه بتكلفه ماليه 1700 جنيه، وأنه لا داعى للتهكير، واستخدام التابلت فيما اعد من اجله وهو الاستخدام فى العملية التعليمية.

الحفاظ على عمر بطارية التابلت،ومنفذ الشحن به باستخدام الشاحن الأصلى للتابلت دائما، ولا نقوم بالشحن بأى شاحن اخر، واستخدام المنصات الرقمية المتوفرة كمصادر للتعلم.

كما انه يمكن تحميل الدراسيه من موقع وزارة التربية والتعليم المتوفر على التابلت، ومنه نختار بوابة التعليم الالكترونى، ومنها نختار المرحلة التعليمية الثانوية ومنها نختار الصف، ومنه سوف تظهر المواد وسوف نجد تحميل واستعراض التحميل، لتحميل الكتاب المدرسى على التابلت والاستعراض هو فتحه بدون تحميل جميعا، واختيار تحميل ومتابعة شريط الحالة ويلاحظ تحميل الكتاب المدرسى.

والرجوع إلى أخصائى التطوير التكنولوجى بمدرستك، أو من يقوم بعمله لعرض أى مشكلة تواجهكم، وهو داعمك الفنى رقم واحد، وعدم إصلاح جهاز التابلت بأى مركز خدمة خارجى حتى لا يكون عرضة للخروج من الضمان وتحمل التكلفة فيما بعد.