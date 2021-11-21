تعرف على خرائط وأماكن الأمطار بالمحافظات خلال الساعات المقبلة

كتب ـ محمود راغب

تخف حدة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم، ولكن يستمر سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا وتقل كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه خرائط الأمطار وشدتها على كافة محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع اليوم الأحد، أن تخف حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.