استمرار هطول الأمطار على مطوبس وقراها وتوقفها ببقية مدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

توقف هطول الأمطار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، ولم تشهد القرى والمدن أي أمطار، ولكن استمر هطول الأمطار على مدينة وقرى مركز مطوبس، ما بين خفيفة لمتوسطة خاصة على قرى الجزيرة الخضراء، والبصراط وعلى الطريق الدولي الساحلي.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتواجد الدائم بالمناطق المستمر هطول الأمطار بها، واستمرار رفع مياه الأمطار، والاهتمام برفع مياه الأمطار من أفنية المدارس.

وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، إن محافظته تعرضت عبر منافذها على السواحل الشمالية لموجة عنيفة من الطقس السيئ وهو ما يتفق مع ما توقعته الأرصاد، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة غداً استمراراً لتوقعات الأرصاد ليوم الغد.

وأوضح فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON أن الأمطار هطلت على محافظة كفر الشيخ منذ الصباح الباكر، والتى تراوحت ما بين غزيراً شمال المحافظة وصولاً إلى كثافة متوسطة للأمطار وسط المحافظة.

وتابع اللواء جمال نور الدين: المحافظة تعرضت لموجتين الأولى بدأت باكراً وانتهت فى العاشرة صباحا أعقبتها موجة ثانية من الامطار بساعتين واستمرت حتى العصر، مشيراً إلى توقعات الأرصاد تؤكد أن موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة فى الحادية عشرة مساء اليوم قائلاً : " الموجة الثالثة سوف تستمر حتى صباح الغد .

وأكد أن أجهزة الحكم المحلى وشركة المياه والدفاع المدنى والتى دعمت المنظومة بكافة المعدات بالاضافة لدور مهم لمنظمات المجتمع المدنى حيث حرصت لتك الجهات على المشاركة فى التعامل مع الموجتين الاولى والثانية للامطار لعودة الحياة لطبيعتها، متنمياً أن تعبر الموجة الثالثة من الامطار بهدوء فى تمام الحادية عشرة مساء قائلاً : نتمنى أن تمر بسلام "

وقال محافظ كفر الشيخ :أن أجهزة المحافظة عمدت لتخفيض مناسيب المياه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرى بغية استيعاب التصرفات المائية التى هطلت بكميات كبيرة وذلك بالتزامن مع بالوعات الصرف الصحى "

وأوضح أن المحافظة عمدت إلى تخفيض الإضاءات عن بعض القرى بسبب موجة الطقس السيء فى بعض الاماكن حتى لاتحدث عمليات صعق قائلاً : بنعالج التضرر فى تلك الاماكن ونعيد الاضاءة مجدداً والامر لايستغرق ساعة أو ساعة ونصف ".



استمرار هطول الامطار



جانب من هطول الامطار ورفعها بمطوبس