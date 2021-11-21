تعرف على أجواء الكنيسة وقت اختيار البابا تواضروس بطريركا فى 2012

كتب ـ محمد الأحمدى

تسعة أعوام مرت على ذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى على كرسى البطريرك الـ 118 فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث امتزج عصره بالبساطة والود والحب حاول خلالها تذليل كل العقبات أمام رعيته والتقرب من كل المختلفين معه وزيارتهم وودهم، بالإضافة إلى استحداث أساليب التواصل طوال الوقت مع الشباب ومع الأسرة والمجتمع بسبب أزمة فيروس كورونا الأخيرة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التاسع ليكون البطريرك 118 للكرازة المرقسية، بعد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة، حيث وقع الاختيار عليه بعد قيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وكان يبلغ حينها من العمر 60 عاماً.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن ذكرى اختياره بطريركا للكرازة المرقسية.

1 – أجريت الانتخابات يوم الاثنين 29 أكتوبر 2012.

2 - أُجْرِيَت الانتخابات البابوية فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3 – وقع الاختيار على 3 آباء من الخمسة الموجودين بالقائمة النهائية للمرشحين.

4 – حصل الأنبا تواضروس على على 1623 صوتًا في المركز الثانى بعد الأنبا رافائيل (1980 صوتاً)، وقبل القمص رافائيل آفامينا (1530 صوتًا).

5 - حصل الأنبا تواضروس على تذكيات للبطريركية من آباء أساقفة من داخل وخارج مصر

6 – صام الأقباط صوم عام من الدرجة الأولى أيام 31 أكتوبر 2012 و 1، 2 نوفمبر.

7 - إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر 2012.

8 - الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية كان مصعب العينين.

9 - وقع الاختيار على الأنبا تواضروس البالغ من العمر 60 عاماً

10 - حضر اللواء ماهر مراد، مساعد وزير الداخلية حسبما تقتضي لائحة عام 1957.