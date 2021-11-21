تطوير مركز شباب الإسماعيلية و6 مراكز بالقنطرة شرق.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهد مركز شباب الإسماعيلية، اليوم الأحد، بدء أعمال التطوير والتجميل، ورفع كفاءة منطقة المدرجات ومدخل شارع الثلاثيني بمركز شباب الإسماعيلية، وذلك بمشاركة مجلس إدارة المركز برئاسة سماح على، رئيس مجلس الإدارة.

وقالت سماح على، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإسماعيلية، إن أعمال التطوير تأتي في إطار الخطة التي وضعها المركز لرفع كفاءة المنشآت الواقعة به وذلك ضمن خطة التطوير التي وضعها مجلس إدارة المركز طبقًا للميزانية المحددة.

من ناحية أخرى، أجرى سامي عبد الحليم، وكيل وزارة للشباب والرياضة بالإسماعيلية، جولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الإنشائية الخاصة برفع كفاءة مراكز الشباب التي تقام ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يرافقه إبراهيم خليل، رئيس فرع القنطرة شرق والمهندس محمد صابر، رئيس الوحدة المحلية.

وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير والصيانة بمراكز شباب قرى حياة كريمة، وذلك في حضور الجهات المعنية والتي أطلقت وكيل الوزارة على حجم الإنجاز في تلك المشروعات الهامة، حيث تتم أعمال رفع كفاءة مراكز شباب قرى القنطرة شرق ضمن حياة كريمة وتشمل تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بقرى القنطرة شرق وهي قرى "الأبطال، وجلبانة، والعبور، وأم القري، والأحرار، والتقدم".

تطوير مركز شباب الإسماعيلية

نجيل طبيعى

جانب من عملية تطوير مركز شباب الإسماعيلية

مجلس إدارة مركز شباب الإسماعيلية

سماح على رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإسماعيلية

مجلس إدارة مركز شباب الإسماعيلية

تطوير مركز شباب الإسماعيلية