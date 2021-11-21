تجديد حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بزعم حيازتهما قطعا أثرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح نيابة النزهة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهما قطعا أثرية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم. وبالانتقال أمكن ضبط كلٍ من طرف أول (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد)، طرف ثان (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة، وبحوزة الآخرين هواتف محمولة تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية).