اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" الإرهابية لجلسة 25 ديسمبر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:56 م
تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" الإرهابية لجلسة 25 ديسمبر هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة،  لجلسة 25 ديسمبر لطلبات الدفاع

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

 

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.


خلية داعش حلوان

قضايا اخوان

جماعه الاخوان

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" الإرهابية لجلسة 21 نوفمبر

الأحد، 24 أكتوبر 2021 03:47 م

سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" اليوم

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 02:30 ص

10معلومات عن قضية "داعش حلوان" بعد تأييد السجن المشدد عشر سنوات للمتهمين

الإثنين، 04 مارس 2019 05:30 ص

ننشر حيثيات حكم المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بـ"ولاية داعش حلوان".. المحكمة: استقطبوا عناصر إرهابية للمشاركة فى الحرب بسوريا وليبيا عبر مواقع التواصل.. وتدربوا عسكريا على حرب العصابات وتصنيع المتفجرات

السبت، 05 نوفمبر 2016 11:36 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة