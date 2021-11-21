تأثير البرد على جلدك وإزاي ترطبه وتحميه من الجفاف

نهير عبد النبى

مع دخول فصل الشتاء والبرد الشديد قد تتعرض البشرة للجفاف والتشقق والحكة المستمرة ما يسبب الإزعاج والضيق للكثيرين وخصوصًا السيدات، لذلك مع دخول فصل الشتاء ينصح بالاهتمام بالبشرة والترطيب المستمر، وبحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك علامات تدل على جفاف الجلد فى فصل الشتاء وهى:

-تشقق الجلد.

-الاحمرار.

- الحكة المستمرة.

كيفية منع بشرة الشتاء الجافة

بشرة الشتاء الجافة يمكن منعها من خلال إجراء بعض التغييرات على نظام وعادات العناية بالبشرة واستخدام المنتجات المناسبة، قد تتمكن من الحفاظ على بشرتك تبدو ناعمة وحيوية طوال فصل الشتاء وهناك بعض النصائح لترطيب البشرة فى الشتاء

ترطيب البشرة بعد الغسيل

في أي وقت تغسل فيه وجهك أو يديك أو جسمك ، فإنك تجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية، نظرًا لأن هذه الزيوت تساعد على حبس الرطوبة ، فمن الضروري استبدالها لهذا السبب من المهم استخدام مرطب في أي وقت تغسل فيه بشرتك ، خاصة في فصل الشتاء.

وضع كريم واق من الشمس يوميًا

يستخدم الكثيرون واقى الشمس فى فصل الصيف فقط ولكن حتى في فصل الشتاء، لا يزال بإمكان الأشعة فوق البنفسجية الضارة الضغط على حاجز رطوبة بشرتك ، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة البشرة وترطيبها، فلا بد من استخدامه حتى فى فصل الشتاء.

روتين العناية بالبشرة

حاولي الحفاظ على روتين العناية بالبشرة الخاص بك، ضع في اعتبارك استخدام مرطب وواقي من الشمس فقط في الصباح ومنظف لطيف مع مرطب في الليل.

قللي من استخدام المقشرات

يعمل التقشير الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد، في الحفاظ على بشرتك ناعمة وحيوية لكن من الممكن أن تقشر بشرتك بشكل مفرط إذا كنت تفعل ذلك كثيرًا أو تستخدم المنتجات الخاطئة.

إذا بدت بشرتك جافة أو متقشرة، قد ترغب في اختيار مقشر كيميائي لطيف بدلاً من المقشر المادي، و من المرجح أن تعمل المقشرات القاسية ذات الجزيئات الكبيرة على تكسير حاجز الرطوبة في بشرتك والتسبب في تلفها.