اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يتلقى جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـكورونا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:24 م
بوتين يتلقى جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـكورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


وقال الرئيس الروسي - خلال لقائه مع نائب رئيس مركز "جاماليا" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية،دينيس لوجونوف، اليوم الأحد :" لقد تقليت اليوم جرعة معززة من لقاح سبوتنيك لايت المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توصيتكم وتوصية زملائكم". 

وأضاف "لقد أخذت مرة أخرى لقاح سبوتنيك لايت، وهذا ما يسمى إعادة التطعيم"، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنه تطوع للمشاركة في تجربة اللقاح الأنفي الروسي المضاد لكورونا.

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس مركز "جاماليا" الروسي أن الرئيس بوتين يمكنه المشاركة في تجارب اللقاح الأنفي المضاد لــ "كوفيد-19".


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كورونا فى روسيا

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