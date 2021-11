بركان لا بالما يتسبب فى إلغاء رحلات طيران جديدة وتسجيل 40 زلزالا جديدا..فيديو

يستمر بركان "كومبرى فيخا" فى ثورانه لليوم الـ 61 على التوالى، فى جزيرة لا بالما الإسبانية، وتسبب مجددا فى إلغاء رحلات الطيران فى مطار لابالما، كما أنه تسبب فى تسجيل 40 زلزالا جديدا فى خلال الساعات الماضية، وفقا لقناة "أ ر تى فى" الإسبانية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن وكالة AENA الخاصة بالطيران فى جزر الكنارى أوضحت أن مطار لا بالما ظل معطلاً طوال أمس السبت بسبب تراكم الرماد من البركان، وقامت شركة بينتر للطيران ألغت رحلاتها إلى لابالما، بناءً على الإخطار الصادر من سلطات الطيرات والذى تم فيه بأنه سيتم تقييد مطار إيسلا بونيتا بسبب استمرار تعرضه للخطر نتيجة البركان .

يتزامن إغلاق المطار مع تدهور جودة الهواء في المنطقة الجنوبية من لاس مانشاس، مما أدى إلى إغلاق الوصول عن طريق طريق فوينكالينتي، حسبما أفادت كابيلدو دي لا بالما.

وتجاوز بركان لابالما انبعاث 10 ملايين متر مكعب من الصخور البركانية ، لذلك رفعت اللجنة العلمية لخطة الطوارئ البركانية لجزر الكناري (بيفولكا) معدل انفجاره من 2 إلى 3، حيث يتم حساب المقياس بشكل أساسي من خلال كمية مادة الحمم البركانية المنبعثة ، وفي هذه الحالة ارتفع المستوى حيث تجاوز 10 ملايين متر مكعب.

وأكدت المتحدثة باسم بيفولكا كارمن لوبيز "بهذه الطريقة، لم يتغير البركان، فهو يحافظ على نفس آلية الانفجار الانشطاري السترومبولي مع نبضات رجعية ويستمر في نفس الانفجار.

وأوضح الخبير من اللجنة الفنية بيفولكا، روبين فرنانديز، أنه في الساعات الماضية، استمرت الجبهات الثلاث في النشاط، على الرغم من أن المنطقة الوحيدة التي تحتل فيها الحمم البركانية أرضًا جديدة تقع بين المجريين 4 و 7، حيث تقدمت 130 مترًا، خاصة ما أثر على مناطق المحاصيل الزراعية.

أفاد كابيلدو أيضًا أنه في الساعات الأخيرة كانت هناك حركات حمم بركانية في منطقة تودوك، مما يوجه الطاقة نحو الساحل، بينما يظل القطاع الشمالي مستقرًا.

Vídeo termográfico tomado ayer a las 13.00 hora canaria de ayer en Tacande / Thermographic video taken yesterday at 1:00 pm Canarian time in Tacande pic.twitter.com/yBNd8G7mF5