بدء التصويت بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى بلغاريا

وذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية أن هذه الجولة تشهد منافسة بين الرئيس الحالي، رومين راديف، ورئيس جامعة صوفيا، أناستاس جيرشيكوف.

وكان راديف (58 عاما) قد أخفق بفارق ضئيل في إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 نوفمبر الجاري، حيث فاز بنسبة 49.5% من الأصوات، بينما احتل جيرشيكوف (58 عاما) المركز الثاني بحصوله على نسبة بلغت 8ر22%.

ويحق لحوالي 6.7 مليون شخص التصويت في جولة الإعادة، لكن يتوقع منظمو استطلاعات الرأي عزوف العديد منهم عن التصويت بسبب القلق المتزايد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الأولية مساء اليوم، على أن تعلن النتيجة النهائية غدا الاثنين.