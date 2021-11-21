اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بدء التصويت بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى بلغاريا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:55 ص
بدء التصويت بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى بلغاريا انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية أن هذه الجولة تشهد منافسة بين الرئيس الحالي، رومين راديف، ورئيس جامعة صوفيا، أناستاس جيرشيكوف.

وكان راديف (58 عاما) قد أخفق بفارق ضئيل في إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 نوفمبر الجاري، حيث فاز بنسبة 49.5% من الأصوات، بينما احتل جيرشيكوف (58 عاما) المركز الثاني بحصوله على نسبة بلغت 8ر22%.

ويحق لحوالي 6.7 مليون شخص التصويت في جولة الإعادة، لكن يتوقع منظمو استطلاعات الرأي عزوف العديد منهم عن التصويت بسبب القلق المتزايد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الأولية مساء اليوم، على أن تعلن النتيجة النهائية غدا الاثنين.

 


الانتخابات الرئاسية

بلغاريا

كورونا

انتخابات

انتخابات بلغاريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة