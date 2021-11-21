بايدن يقرر إرسال عدد من أفراد الجيش لحماية السفارة الأمريكية في تايوان

كتب أحمد عرفة

قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن إرسال عدد من أفراد الجيش الأمريكى لحماية السفارة الأمريكية فى تايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وكالة أسوشيدبرس الأمريكية إن الأجواء السياسية الصعبة المحيطة بالرئيس جو بايدن ربما أصبحت أكثر صعوبة بتبرئة الشاب كايل ريتنهاوس بعد إطلاقه النار على محتجين العام الماضى.

وأشارت الوكالة إلى أن بايدن يواجه بالفعل تراجع نسب الموافقة على أدائه من قبل الناخبين الممزقين بسبب وباء كورونا وارتفاع مستوى التضخم. والآن، يجد الرئيس نفسه محاصرا بين الديمقراطيين الغاضبين، الذين كان بعضهم مستاءً بالفعل من عدم قدرة بايدن على تمرير تشريع إصلاح الشرطة وحقوق التصويت، والجمهوريين الذين يبحثون عن استغلال قضية ريتنهاوس لتفجير الانقسام الوطنى حول أمور تتعلق بالمظالم والعرق.