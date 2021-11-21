أسوشيتدبرس: بايدن فى موقف سياسى صعب بعد الحكم بتبرئة كايل ريتنهاوس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيدبرس الأمريكية إن الأجواء السياسية الصعبة المحيطة بالرئيس جو بايدن ربما أصبحت أكثر صعوبة بتبرئة الشاب كايل ريتنهاوس بعد إطلاقه النار على محتجين العام الماضى.



الاسوشيتيد برس

وأشارت الوكالة إلى أن بايدن يواجه بالفعل تراجع نسب الموافقة على أدائه من قبل الناخبين الممزقين بسبب وباء كورونا وارتفاع مستوى التضخم. والآن، يجد الرئيس نفسه محاصرا بين الديمقراطيين الغاضبين، الذين كان بعضهم مستاءً بالفعل من عدم قدرة بايدن على تمرير تشريع إصلاح الشرطة وحقوق التصويت، والجمهوريين الذين يبحثون عن استغلال قضية ريتنهاوس لتفجير الانقسام الوطنى حول أمور تتعلق بالمظالم والعرق.

وقال كريستوفر بوريك، مدير معهد الرأى العام بكلية مولينبيرج، إن هذا واحد من آخر الأشياء التى يرغب بايدن فى الانخراط فيها فى هذا الوقت وهو يحاول إنجاز خطته لإعادة البناء بشكل أفضل، مضيفا ان العرق وقضية كايل ريتنهاوس ليس المجال الذى يريد أو يحتاج للتعمق فيه فى الوقت الراهن.

ولفتت اسوشيتدبرس إلى أن تبرئة ريتنهاوس قد أثارت نقاشات جديدة حول العدالة العرقية والشرطة القتل دون سلطة فى أمريكا. وكان كايل، المراهق من ولاية إيلينوس، قد سلح نفسه ببندقية إيه ار 15 شبه الآلية خلال احتجاج فى أغسطس 2020 فى كينوشا بولاية ويسكونسن، بعد أيام من مقتل رجل أسود على يد رجل شرطة أبيض. وقال إنه جاء إلى المدينة الصغيرة للمساعدة فى حماية موقف للسيارات من المخربين وتقديم المساعدة الطبية.

لكن الأمر انتهى به بإطلاق النار على رجلين وقتلهما وإصابة ثالث. وجادل ريتنهاوس ومحاموه بنجاح بأن تصرفه كان دفاعا عن النفس أثناء مواجهة خشى فيها على حياته.

وجاء الحكم فى القضية فى الوقت الذى يحاول فيه بايدن إبقاء وزملائه الديمقراطيين يركزون على تمرير مشروع قانون الخدمات الاجتماعية والمناخ، أملا فى استعادة ثقة الأمريكيين الذين توترا بسبب أدائه كرئيس.