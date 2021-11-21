اندبندنت: شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا تحذر من "عاصفة كاملة" من التطرف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تخشىى من أن التهديدات المحتملة ربما لن يتم الكشف عنها بسبب جائحة كورونا، بعد انخفاض عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب التطرف بمقدار الخمس فى عام.

وحذر كبار الضباط من "عاصفة كاملة" للتطرف، حيث ترك الإغلاق الشباب والضعفاء يقضون وقتًا أطول على الإنترنت وسط "زيادة فى الدعاية من قبل جميع الأطراف".

لكن الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أظهرت أن عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى برنامج "بريفينت" أو "منع" لمكافحة التطرف فى العام المنتهى فى مارس انخفض بنسبة 22 فى المائة، إلى أدنى مستوى فى خمس سنوات.

وتخشى الشرطة أن يعكس هذا الانخفاض انخفاضًا فى التقارير، بدلًا من انخفاض حقيقى للتهديد الإرهابى أو عدد الأشخاص الذين يتم جرهم إلى أيديولوجيات الكراهية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تفاجأت فيه الأجهزة الأمنية بهجومين إرهابيين فى غضون شهر، فى إسيكس وليفربول، ورفع مستوى التهديد الوطنى إلى شديد، مما يعنى أن المزيد من الهجمات "محتملة للغاية".

وتعتقد الشرطة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن إغلاق المدارس والكليات بسبب الوباء تسبب فى انخفاض كبير فى التقارير الواردة من المعلمين.

وقال ديت سوبت ماثيو دافيسون، من مكافحة الإرهاب فى الشرطة الشمالية الشرقية، أن قيود كورونا "جعلت من الصعب على الشباب والضعفاء الوصول إلى خدمات الدعم وقللت بشكل كبير من التواصل مع أولئك الذين من المرجح أن يتعرفوا على العلامات المبكرة للتطرف".

وأضاف: "الآن، أكثر من أى وقت مضى، يقضى الشباب وقتًا أطول على الإنترنت، حيث يتعرضون لخطر أكبر للتطرف من قبل تلك الجماعات التى تتطلع إلى استغلال عدم اليقين وجذب أتباع جدد".

وأكد "كان هذا صحيحًا بشكل خاص خلال ذروة الوباء، عندما دفع فقدان الاتصال بالأصدقاء المقربين والمعلمين والموجهين الأشخاص إلى منصات عبر الإنترنت كإحدى الطرق القليلة التى يمكنهم من خلالها التواصل مع الآخرين."