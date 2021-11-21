الهند تسجل 10 آلاف و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم تسجيل 313 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 465 ألفا و662 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 مليونا و922 ألفا و37 شخصا، عقب تعافي 12 ألفا و329 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.