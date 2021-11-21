الملكة إليزابيث الثانية تحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها

كتب محمد جمال

ذكرت وكالة "بي.إيه" البريطانية للأنباء أن الملكة إليزابيث الثانية حضرت مراسم تعميد اثنين من أحفادها، بعد 4 أيام من ظهورها لأول مرة علنا منذ قضائها ليلة فى مستشفى.

وأحد الحفيدين اللذين تم تعميدهما اليوم هو نجل الأميرة أوجينى ابنة الأمير أندرو والآخر هو ابن زارا تندال ابنة الأميرة آن الابنة الثانية لملكة بريطانيا، فيما لم يصدر يعلق من قصر "باكنجهام" على التقرير. وأمضت الملكة البالغة 95 عاما، ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات الشهر الماضي، في ما وصفها القصر بأنها "فحوص أولية" بعد مرض لم يتم الكشف عنه، ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين. والتقطت لها صور وهي واقفة وتبتسم في منزلها بقلعة "وندسور"، وتتجاذب أطراف الحديث مع رئيس هيئة أركان الدفاع الأسبوع الماضي.

يذكرأن، كشفت صحيفة "ميل أون صنداى" أن الملكة إليزابيث وولى العهد البريطانى الأمير تشارلز والأمير ويليام اتحدوا فى تهديد بمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى بسبب فيلم وثائقى يزعم وجود حروب إعلامية شرسة بين أفراد العائلة المالكة.



ديلى ميل والامراء

وقالت إن القصر غاضب من رفض مؤسسة "بى بى سى" السماح له بمشاهدة "الأمراء والصحافة" قبل بثه على BBC2 غدًا، ويقول إنه سيرفض التعاون فى المشاريع المستقبلية ما لم يُمنح حق الرد.

وندد مصدر ملكى كبير الليلة الماضية بالفيلم الوثائقى ووصفه بأنه سيكون عبارة عن "ثرثرة" وقال أن الخلاف حول البرنامج ترك الملكة البالغة من العمر 95 عامًا "مستاءة".

الفيلم من تقديم أمول راجان – الموالى لنظام الجمهورية ويصف النظام الملكى بأنه "سخيف".

وفى خطوة غير عادية للغاية، انضم أكبر ثلاثة أفراد من العائلة المالكة معًا لتقديم شكوى إلى الشركة - وهددوا بمقاطعتها إذا استمر البرنامج كما هو مخطط له.

على الرغم من سلسلة الاجتماعات بين ممثلى الأمير ويليام والمؤسسة، قال المصدر أن بى بى سى ما زالت ترفض عرض البرنامج على مسئولى البلاط الملكى قبل بثه.

وقال مصدر بالقصر: هناك انزعاج من ذلك. جميع الأسر متحدة فى الاعتقاد بأن هذا ليس عدلًا. لم يره أحد فى القصر ".

وتقول بى بى سى أن البرنامج المكون من جزأين سيوفر "سياقًا" لعلاقة ويليام وهارى بوسائل الإعلام.

لكن بينما يقول المطلعون على القصر "سنحكم على الأمر عندما نراه"، تعتقد المصادر أن الفيلم سيقترح أن الإخوة - أو المستشارين العاملين لديهم - "تحدثوا بالسوء عن بعضهم البعض" لوسائل الإعلام ويريدون حقًا عادلًا فى الرد.

وقالت الصحيفة أن الادعاء بأن ويليام وهارى طلبا من مسئولى البلاط الملكى التحدث بشكل سئ على بعضهما البعض فى وسائل الإعلام أمر حساس بشكل خاص للأمراء. وكان اتحدا بنجاح لمنع نفس الادعاء من الظهور فى فيلم وثائقى آخر فى وقت سابق من هذا العام.

وانتشرت التكهنات الإعلامية بشأن العلاقة بين الأخوين لأكثر من عام قبل أن يكشف هارى عن المدى الكامل للخلاف بينهما خلال جولة فى جنوب إفريقيا فى عام 2019.