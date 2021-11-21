اليوم السابع
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المغرب: «ساندويتشات» تتسبب فى نقل 9 أشخاص إلى المستشفى بمراكش

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:16 م
المغرب: «ساندويتشات» تتسبب فى نقل 9 أشخاص إلى المستشفى بمراكش
إيمان حنا

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تعرض 9 أفراد من عائلة واحدة بالمغرب لتسمم حاد، نقلوا على إثره إلى مستعجلات مستشفى الرازى بالمركز الاستشفائى الجامعى محمد السادس بمراكش، وذلك على إثر أكلهم لـ«ساندويتشات» بمنطقة شارع الداخلة، المعروف فى مدينة مراكش بشارع «الأحباس»، حيث كادت هذه الأكلة أن تودى بحياتهم، لولا تدخل الوقاية المدنية، وهو الشيء الذى حرك السلطات المختصة على مستوى المدينة لمداهمة المحل المذكور، رفقة لجنة مختصة عن المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطة المحلية وولاية الجهة، لتقرر إغلاق المحل. وفق صحيفة الخبر المغربية.

وحسب المعلومات التى أوردتها الحيفة المغربية، فقد عثرت اللجنة المختصة رفقة السلطات المحلية على كميات كبيرة من اللحوم والعجائن غير الصالحة بتاتا للاستهلاك والأكل، كما وقفت على ظروف غير صحية فى المحل المذكور بالنسبة إلى التخزين وظروف التبريد وغيرهما من الشروط الضرورية، التى يضعها المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «ONSSA»، ووقفت أيضا على رداءة كل الخدمات والمأكولات المقدمة من طرف صاحب المحل.


المغرب

اخبار المغرب

حالات تسمم فى المغرب

مراكش

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