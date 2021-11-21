اليوم السابع
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"المضاد الحيوى مش فشار" مبادرة بجامعة الأزهر لترشيد تناول العقار

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:35 م
"المضاد الحيوى مش فشار" مبادرة بجامعة الأزهر لترشيد تناول العقار مضادات حيوية - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

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أعلنت الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، حرص جامعة الأزهر على خدمة المجتمع والنهوض والارتقاء به ونشر الوعي جنبًا إلى جنب مع  العملية التعليمية. 
 
وأكدت الدكتورة أماني الشريف، خلال لقاء اجتماع موسع ضم متطوعين من كليات فرع البنات؛ للوقوف على جاهزية واستعداد الكليات  لتدشين مبادرة: "المضاد الحيوي عقار مش فشار" في نسختها الرابعة والتي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن المرأة المصرية كانت ولا زالت صاحبة الدور الكبير في نشر  وزيادة الوعي الصحي بين الفتيات والأمهات؛ بما يُسهم في الحفاظ على صحتهن؛ كون المرأة نصف المجتمع والمسؤلة عن النصف الآخر، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من الإفراط في تناول الأدوية بشكل عام والمضادات الحيوية بشكل خاص. 
 
وأضافت عميد كلية الصيدلة، أن الإسراف في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب خلف مشاكل صحية نتج عنها ضعف في جهاز المناعة بجانب أمور أخرى، لافتة إلى أن المبادرة تقام برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وتهدف في المقام الأول إلى التوعية عند تناول المضادات الحيوية؛ حرصًا على صحة المصريين، وحفاظًا على حياتهم من أجل التنمية المستدامة وتحقيقًا رؤية مصر 2030م، إضافة إلى نشر الوعي بين منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات والجهاز الاداري، وسوف يستمر عمل المبادرة بكليات الأقاليم بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تمكين الطالبات من نشر التوعية بمجتمعاتهن بالقرى والكفور والنجوع.
 
جدير بالذكر، أن هذه المبادرة تقام على مدار أربع سنوات للتوعية بمخاطر المضادات الحيوية، ويتولى الإشراف العلمي عليها كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.

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