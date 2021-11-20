جامعة الأزهر تعلن استمرار الدراسة وانتظام المحاضرات غدا

أكد جامعة الأزهر انتظام الدراسة غدا على مستوى كليات الجامعة وفقا لجدول المحاضرات بالكليات، ولن يتم إصدار أى قرارات بشأن تعطيل الدراسة.

وأكدت الجامعة انتظام الدراسة والاستمرار فى حملات تطعيم الطلاب بلقاح كورونا داخل الحرم الجامعى ونقاط التطعيم بالكليات.

وكان قد أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أننا لا زلنا فى فصل الخريف وهذا الفصل من العام عادة ما يشهد هذه التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار، مفيدا بأن فصل الشتاء لم يأت ويبدأ جغرافيا فى 21 ديسمبر القادم.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال تصريحات اعلامية، أن الحكومة المصرية تعطى ثقة الآن لتوقعات هيئة الأرصاد وتنبؤات الأرصاد خاصة وأنها كانت متوقعة غزارة الأمطار بسبب التغيرات المناخية.