المرور يعيد فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد انتهاء أعمال تطوير وسط تواجد الخدمات

كتب - عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبري الجيزة المعدني بعدما تم إغلاقه لمدة 3 أيام لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بالكوبرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وكانت إدارة المرور ، قامت بغلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى، وتحديدا المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية، وذلك لمدة 3 أيام بدءاً من صباح الجمعة الموافق 19/11/2021 حتى الساعة 5 صباح اليوم الأحد الموافق 21/11/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.