اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور يعيد فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد انتهاء أعمال تطوير وسط تواجد الخدمات

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:30 ص
المرور يعيد فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد انتهاء أعمال تطوير وسط تواجد الخدمات كوبرى الجيزة المعدنى - ارشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبري الجيزة المعدني بعدما تم إغلاقه لمدة 3 أيام لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بالكوبرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وكانت إدارة المرور ، قامت بغلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى، وتحديدا المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية، وذلك لمدة 3 أيام بدءاً من صباح الجمعة الموافق 19/11/2021 حتى الساعة 5 صباح اليوم الأحد الموافق 21/11/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

 

 

 

 


ادارة المرور

اخبار الحوادث

كوبرى الجيزة

مرور الجيزة

اعمال تطوير

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة