المجلس القومى للمرأة ينعى الفنانة سهير البابلى

محمود راغب

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى، الفنانة القديرة سهير البابلي التى وافتها المنية اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر والوطن العربى فنانة عظيمة من طراز خاص، ورمز من رموز الفن والكوميديا، أسعدت جمهورها لسنوات طويلة حتى اشتهرت بلقب "ملكة البهجة"، مؤكدة أن رصيد أعمالها الكبير فى المسرح والسينما والتليفزيون كان وسوف يظل محفورا فى أذهان جمهورها ومحبيها.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء ومحبى الفقيدة فى مصر والوطن العربى، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان انا لله وأنا اليه راجعون.

يذكر أن الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلى لها العديد الأعمال الفنية من أشهرها على سبيل المثال وليس الحصر، فيلم " أخطر رجل في العالم، جناب السفير، يوم من عمري، ليلة عسل، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، استقالة عالمة ذرة"، ومسلسل " بكيزة وزغلول"، ومن الأعمال المسرحية "ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، العالمة باشا"، وغيرها من الأعمال القيمة التى سوف يخلدها التاريخ.