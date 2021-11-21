المجلس الرئاسي الليبى يجدد التزامه بإجراء الانتخابات فى موعدها وبالتزامن

كتب أحمد عرفة

جدد المجلس الرئاسي الليبي التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها وبالتزامن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فى ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، فى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى طرابلس بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية الليبية المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل.

تحول المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية دون ذلك ترشح عدد من القيادات الليبية لاشتراطها ضرورة توقف أى مسؤول يرغب فى الترشح للانتخابات الرئاسية عن العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.