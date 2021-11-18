بورصات الخليج.. هبوط السعودية وقطر بجلسة الخميس وصعود الإمارات والبحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.04% خاسرًا 123.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11710.45 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.08% خاسراً 9.73 نقطة ليغلق عند مستوى 11949.75 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.10% رابحًا 3.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3265.14 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.14% رابحًا 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 8349.249 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.24% رابحًا 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1791.09 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.04% خاسرًا 123.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11710.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% خاسرًا 70.38 نقطة ليغلق عند مستوى 24568.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.1 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.39%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1%، ثم قطاعي الاتصالات وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%، 0.92%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاعي الطاقة وإنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، 0.76%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الإعلام والترفيه والرعاية الصحية بنسبة 0.55%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 38 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 3.75%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 3.48%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 2.83%، وتراجع 148 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 3.90%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 3.80%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 347.3 مليون ريال سعودي.



بورصة قطر كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% خاسراً 9.73 نقطة ليغلق عند مستوى 11949.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.5 مليون سهم بقيمة 363.6 مليون ريال عبر تنفيذ 8962 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 22 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.10% رابحًا 3.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3265.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 581.6 مليون سهم محققة ما قيمته 824 مليون درهم من خلال تنفيذ 7614 صفقة لعدد 34 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.39%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 15%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.96%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 7.09%، ثم سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.3 مليون ورقة بقيمة 164.8 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.14% رابحًا 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 8349.249 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.499 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 437.3 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 9528 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاعي التأمين والصناعة بنسبة 0.09%، 0.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 14.92%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 8.33%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 6.67%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 5.56%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 313.7 مليون درهم.



بورصة البحرين وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.24% رابحًا 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1791.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 454.5 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.62%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 15.15% مدفوعًا بصعود أسهم البنك الأهلي المتحد، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.53%، 0.41%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 15.04% مدفوعًا بصعود سهم شركة بي إم إم آي بنسبة 0.66%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.69%، وهبط سهمي المصرف الخليجي التجاري، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1%، 0.27%، على التوالي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحًا 12.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7283.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% رابحًا 16.64 نقطة ليغلق عند مستوى 7882.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% رابحًا 2.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6126.16 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحًا 9.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6328.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 389.9 مليون سهم بقيمة 60.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.25%، 0.23%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.05%.