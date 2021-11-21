كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص بحوزته 5 كيلو حشيش داخل سيارة في المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء)، أثناء تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة "ملكه" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,350 كيلو جرام).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتجرم المادة 33 من قانون العقوبات الإتجار وحيازة المواد المخدرة، وترصد «بوابة أخبار اليوم» العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.