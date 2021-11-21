القبض على تشكيل عصابى ينصب على المواطنين بزعم حيازة آثار في القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص فـى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بحيازتهم قطعا أثرية على خلاف الحقيقة، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لمباحث الآثار بالقاهرة، بتواجد 3 أشخاص على أحد المقاهى بدائرة القسم ومحاولتهم إتمام عملية بيع قطع أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبين أنهم "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم سيارة عُثر بداخلها على حقيبة تحوى مجموعة من القطع التى يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهتهم إعتـرفوا بـتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فـى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية على خلاف الحقيقة ورغبتهم فى التصرف فيهـا بـالبيع، وأقـر أحدهم بـسـابقة تعرفـه علـى أحد الأشخاص مـن خـلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبتـه فـى بيعها، حيث إتفقا على التقابـل بـمحـل الضبط لعرض تلك القطـع بقصد النـصـب عليـه بالإشتراك مع باقى المتهمين، بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.