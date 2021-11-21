اليوم السابع
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علاج الحالات الإيجابية فى مبادرة علاج أمراض سوء التغذية داخل 12 عيادة ببنى سويف

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:20 م
علاج الحالات الإيجابية فى مبادرة علاج أمراض سوء التغذية داخل 12 عيادة ببنى سويف مبادرة علاج السمنة ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، سير العمل في فعاليات مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس ضمن المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية ، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة.

وأكد مدير الفرع أن المبادرة تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، التقزم، والسمنة"، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها، مؤكدا على أهمية مراعاة الدقة في أخذ العينات ونتائج التحاليل، والتسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ.

كذلك تابع توافر كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة  لعلاج جميع الحالات الإيجابية عن طريق التأمين الصحي  لمدارس الحضر والريف عن طريق 12 عيادة تأمين" إحالة "لجميع المدارس حضر وريف، فيما تقوم الفرق التابعة لمديرية الصحة بنى سويف  بأعمال الفحص بمدارس الريف.

وأشار مدير فرع  التأمين الصحى بنى سويف إلى تفقده اليوم جانباً من فعاليات المبادرة خلال زيارته العديد من المدارس منها مدرسة صلاح الدين فيوتشر ، للتأكد من سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات ،مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة التدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية  لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وذلك بحضور الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى ومنسق المبادرة، مصطفى محمود مدير إدارة المتابعة والرقابة بالتأمين الصحى ببنى سويف.


بنى سويف

التأمين الصحى

مبادرة علاج أمراض سوء التغذية

اخبار مصر

امراض الأنيميا والسمنة والتقزم

طلاب المدارس الابتدائية

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