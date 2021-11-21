السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك فى الشرقية.. صور

الشرقية_فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق في مصنع بلاستيك بطريق منيا القمح – الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن مصنع بلاستيك بطريق منيا القمح – الزقازيق، بالقرب من قرية الجُديدة، التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه؛ تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.



السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالشرقية



السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالشرقية