السيطرة على حريق بإحدي الشقق السكنية في أسيوط بسبب ماس كهربائي

أسيوط - هيثم البدري

تمكنت الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، من السيطرة علي حريق نشب بإحدي الشقق السكنية بأحد الأبراج بمنطقة نزلة عبد اللاه بمحافظة أسيوط، بسبب ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية في أحد الأبراج.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف، وتبين صحة البلاغ، وأظهرت المعاينة أن الحريق فى شقة بالدور السابع ملك المواطن " احمد ح م " بالبرج رقم ٣ أبراج الكهرباء الجديدة في نزلة عبد اللاه.

كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أمسك بفرش الشقة وتم الاطفاء والتبريد ولا يوجد اى اصابات أو خسائر في الأرواح واسفر الحريق عن احتراق كمية من فرش ومحتويات الشقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.