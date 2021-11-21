السفينة LAVIRO تصل سفاجا وعلى متنها 31 ألف طن فحم قادمة من إسبانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، استقبال ميناء سفاجا البحري، السفينة LAVIRO قادمة من إسبانيا وعلى متنها 31 ألف طن فحم.

كما أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 1006 طن بضائع عامة ومتنوعة و448 شاحنة و84 سيارة وشملت حركة الصادرات 777 طن بضائع عامة و235 شاحنة و9 سيارة ملاكى.

كما شكلت حركة الواردات 229 طن بضائع عامة و213 شاحنة و75 سيارة و31008.944 طن فحم مع تواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنة و 75 سيارة ملاكى والسفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة، وغادرت ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 85 شاحنة و 1 سيارة ملاكي، واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 229 طن وتصدير 40 شاحنة بحمولة 777 طنا.