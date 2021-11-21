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السجن 6 سنوات لسمكرى سيارات اعتدى على طفلة بالمنصورة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:20 م
السجن 6 سنوات لسمكرى سيارات اعتدى على طفلة بالمنصورة محكمة- أرشيفية
الدقهلية- شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وعصام محمد الدسوقي، بمعاقبة سمكرى سيارات بقرية منية سندوب بمركز المنصورة بالسجن 6 سنوات لقيامه بالتعدى على طفلة.
ترجع الواقعة الى 6 إبرايل 2021 عندما قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهم السيد ٠ ط ٠ أ 23  سنة  سمكرى سيارات مقيم بقرية منية سندوب بمركز المنصورة، لقيامه بالتعدى على المجنى عليها الطفلة ر ٠ ع ٠ أ ٠ م 15 سنة طالبة بمنطقة المجزر الآلى دائرة قسم أول المنصورة ،  بأنه على أثر وجود علاقة عاطفية بينها وبين المتهم ، حيث اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة  بارتكاب الواقعة كما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي  الذى قرره كلا من المتهم والمجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة وتأكيد المباحث صحة الواقعة.
 

الدقهلية

اخبار الحوادث

جنايات المنصورة

حبس سمكري

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