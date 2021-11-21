"الرى": أي نقطة مياه كنز نعمل على الحفاظ عليها وعدم إهدارها

كتب أيمن رمضان

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إن الوزارة قامت بإنشاء 1500 منشأة وسدود للحماية من السيول خلال السنوات الماضية، موضحاً أن هذه المنشآت تحجز المياه أمامها لتشكل بحيرات صناعية يتم استغلالها فيما بعد، وتمنع مياه الأمطار من الاندفاع وتدمير كل ما يوجد أمامها، وتابع: "أي نقطة مياه بالنسبة لنا كنز ونعمل على الحفاظ عليها وعدم إهدارها".

وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضي، عبر قناة "دى أم سى"، أن مركز التنبؤ بالفيضان يصدر بيانات دقيقة بشكل كبير قبل 72 ساعة من هطول الأمطار، موضحاً أنه عندما تمت مقارنة بيانات المركز بكم الأمطار التي هطلت ومواقعها، تبين أنه على درجة عالية من الدقة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت تطرفاً خلال الفترة الأخيرة.

ولفت "غانم"، إلى أن بيانات مركز التنبؤ بالفيضان يجعل الوزارة والجهات المعنية تتخذ الاحتياطات الكافية لمواجهة أي مخاطر، قد تنجم عن الأمطار بالإضافة إلى وضع خطط تمكن الدولة من الاستغلال الأمثل لهذه الأمطار والحفاظ عليها.