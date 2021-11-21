الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد ولاء الدين علي عبد الرحيم، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار إبراهيم محمد عبد الملك، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته وموساته.