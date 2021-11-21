اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:35 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:54 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد ولاء الدين علي عبد الرحيم، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار إبراهيم محمد عبد الملك، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته وموساته.


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

العميد ولاء الدين علي عبد الرحيم

المستشار إبراهيم محمد عبد الملك

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