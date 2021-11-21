الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد ولاء الدين علي عبد الرحيم، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار إبراهيم محمد عبد الملك، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته وموساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأحد، 21 نوفمبر 2021 02:54 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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