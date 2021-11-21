الداخلية تضبط 330 طربة حشيش بـ3 ملايين جنيه فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط 330 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية والغربية، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن الإسكندرية والغربية نشاط (عدة عناصر إجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والغربية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بنطاق محافظتى الإسكندرية والغربية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط ( أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش25 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض)، كما أمكن ضبط (عنصران إجراميان، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، وبحوزتهما (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,300,000) ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.