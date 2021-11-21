اليوم السابع
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الداخلية تحرر 8468 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية من كورونا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:38 ص
الداخلية تحرر 8468 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في 8468 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8432 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 858 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 211 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 1305 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 


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