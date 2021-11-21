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الخارجية السعودية: نؤكد ثبات واستمرار موقفنا الداعم لأمن واستقرار السودان

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:24 م
الخارجية السعودية: نؤكد ثبات واستمرار موقفنا الداعم لأمن واستقرار السودان السودان
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الخارجية السعودية على ثبات واستمرار موقفها الداعم لأمن واستقرار السودان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية بالاتفاق بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان.

وفى وقت سابق وقع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، الأحد، اتفاق سياسى فى القصر الجمهوري السودانى، يضع أسس المرحلة الانتقالية.

وعقب توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء السودانى عب الله حمدوك إن مصلحة السودان هي أولوية، مؤكدا على أنه سيعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ.

وأضاف حمدوك أن الاتفاق سيعمل على تحصين التحول الديمقراطي في السودان، ويعيد مسار المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية، لافتا إلى أن الهدف هو "حقن دماء الشعب السوداني"

 


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